Тамп-Бей обіграла Вашингтон і близька до виходу у фінал Кубка Стенлі
11:08, 20 травня 2018Хокей
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Рахунок у півфінальній серії - 3:2.
Тампа-Бей - Вашингтон / REUTERS
В рамках півфінальної серії плей-офф НХЛ - розіграшу Кубка Стенлі - відбувся один поєдинок. "Тампа-Бей" обіграла вдома "Вашингтон" і вперше вийшла вперед у серії - 3:2.
Про це повідомляє офіційний сайт ліги.
Тампа-Бей – Вашингтон– 3:2 (2:0, 1:1, 0:1)
Рахунок у серії 3:2
Шайби: 1:0 – 1 Пакетт (Келлахан), 2:0 – 9 Палат (Кучеров), 3:0 – 20 Келлахан (Куніц, Строльман), 3:1 – 24 Кузнєцов (Оші, Нісканен), 3:2 – 58 Овечкін (Еллер, Карлсон)
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