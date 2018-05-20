Тамп-Бей обіграла Вашингтон і близька до виходу у фінал Кубка Стенлі

Рахунок у півфінальній серії - 3:2.

В рамках півфінальної серії плей-офф НХЛ - розіграшу Кубка Стенлі - відбувся один поєдинок. "Тампа-Бей" обіграла вдома "Вашингтон" і вперше вийшла вперед у серії - 3:2. Про це повідомляє офіційний сайт ліги. Тампа-Бей – Вашингтон– 3:2 (2:0, 1:1, 0:1) Рахунок у серії 3:2 Шайби: 1:0 – 1 Пакетт (Келлахан), 2:0 – 9 Палат (Кучеров), 3:0 – 20 Келлахан (Куніц, Строльман), 3:1 – 24 Кузнєцов (Оші, Нісканен), 3:2 – 58 Овечкін (Еллер, Карлсон)

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