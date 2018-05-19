"Вегас" обіграв "Вінніпег" і впритул наблизився до виходу у фінал Кубка Стенлі

Матч завершився з рахунком 3:2, а в серії тепер рахунок 3-1.

У ніч на суботу в Національній хокейній лізі новачок сезону "Вегас Голден Найтс" в четвертому матчі фіналу Західної конференції знову обіграв "Вінніпег Джетс", тепер з рахунком 3:2 - і опинився в одному кроці від фіналу Кубка Стенлі (3-1 серії).

Новачок ліги "Вегас", який проводить перший сезон в НХЛ, не просто не здається, а домінує в битві з "Вінніпегом", повідомляє офіційний сайт ліги.

Вже на третій хвилині рахунок відкрив форвард "Голден Найтс" Вільям Карлссон. Це трапилося в більшості, коли у "Джетс" за неправильну атаку Райана Карпентера був видалений захисник Тайлер Майерс. Виграний вкидання в чужій зоні, і гравці "Вегаса" двома пасами розрізають захист гостей, віддаючи шайбу на вільний простір. Райллі Сміт - наліво на Джонатана Маршессо - той направо на Вільяма Карлссона, який здорово кидає, підвівшись на ліве коліно.

Море атак "Вінніпега". Гольові моменти у Патріка Лайні, Брайана Літтла, Блейка Уїлера, знову у Літтла. Нарешті, в середині другого періоду більшість вже у "Джетс". Це Томаш Носек покараний за підніжку проти Джейкоба Труби. Під час комбінаційної атаки Лайні отримує передачу в "офісі Овечкіна" - в лівому колу вкидання і вкладає всю душу в наймогутніший клацання - 1:1.

Але не встиг "Вінніпег" відчути свою перевагу, вхопитися за нічию, як знову почав поступатися. Менше, ніж через хвилину Носек виправився, забивши свій перший гол у цьому плей-офф. Це П'єр-Едуар Бельмар об'їхав ворота, підловивши Коннора Хеллебака на нерозторопності, і Носек забив шайбу з п'ятачка - 2:1.

Знову атаки "Джетс", які намагаються врятувати гру. На 46-й хвилині Майерс завершує атаку, причому це не всі відразу зрозуміли. Шайба після його клацання пробила щитки голкіпера Марка-Андре Флері. Все сталося так швидко, що арбітрам довелося вивчати відеоповтор - 2:2.

Але ось цікава статистика: "Вінніпег" програв всі сім матчів, коли поступався після двох періодів. Нічийний рахунок тримався менше восьми хвилин. "Вегас" знову вийшов вперед, коли Сміт здійснив перехоплення під час атаки "Вінніпега", пролетів по лівому флангу і різким кистьовим кидком переграв Хеллебака - 3:2.

На цей гол у гостей вже не знайшлося аргументів. Таким чином, в цій серії "Голден Найтс" здобули дві перемоги на своєму T-Mobile Arena. Ще треба сказати, що Маршессо (9+9=18 балів) повторив бомбардирський рекорд для гравців, чиї команди вперше беруть участь в плей-офф. Стільки ж очок набрав Джуд Друэн ("Айлендерс"-1975) та Ігор Ларіонов ("Сан-Хосе"-1994).

"Ми перемагаємо в таких матчах в дев'яти випадках з десяти. Сьогодні був якраз десятий випадок, - переконаний капітан "Джетс" Блейк Уілер. - Наша команда виконала хорошу роботу, створила багато гольових моментів. Але їх голкіпер знову робив екстраординарні сейви. Дуже класний гравець. Це був його матч".

Також відзначимо Флері - воротар "Вегаса" знову показав себе героєм, зробивши 35 сейвів. Взагалі Марк-Андре виграв 12 з 17 матчів у фіналах конференцій за кар'єру. А в останніх трьох поєдинках Флері пропускав в середньому 1,67 шайби і відбивав 95,2% кидків.

П'ятий матч серії пройде у Вінніпезі в неділю о 15:00 (ET) - о 22:00 за київським часом.