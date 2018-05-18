"Тампа" обіграла "Вашингтон" і зрівняла рахунок у серії півфіналу Кубка Стенлі

Матч закінчився з рахунком 4:2, а в серії тепер - 2-2.

У ніч на п'ятницю в Національній хокейній лізі відбувся четвертий матч півфінальної серії Національної хокейної ліги, в якому "Тампа Бей Лайтнінг" обіграла "Вашингтон Кепіталз" і зрівняла рахунок у серії.

Гра завершилася з рахунком 4:2, а рахунок у серії став 2-2, повідомляє офіційний сайт ліги.

Брейді Пойнт, Стівен Стемкос, Алекс Кіллорн і Ентоні Сіреллі закинули шайби "Лайтнінг" в матчі, який практично самотужки витягнув для них Андрій Василевський. Російський голкіпер зробив 36 сейвів.

Цікаво, що "Кепіталз" домінували протягом більшої частини зустрічі і перекидали "Блискавок" - 38-20. Шайби "Столичних" закинули Дмитро Орлов і Євген Кузнєцов.

Вигравши обидва матчі у Вашингтоні, "Тампа" зрівняла рахунок у серії, в якій поки що перемагають виключно гості.

Вашингтон – Тампа-Бей– 2:4 (1:2, 1:0, 0:2)

Рахунок у серії 2:2

Шайби: 1:0 – 4 Орлов (Нісканен, Оши), 1:1 – 5 Пойнт (Джонсон, Гурде), 1:2 – 8 Стэмкос ( Міллер, Пойнт), 2:2 – 25 Кузнєцов (Уілсон, Овечкін), 2:3 – 51 Киллорн (Сергачев, Палат), 2:4 – 59 Чирелли