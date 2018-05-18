Фінляндія слідом за Росією залишилася без медалей чемпіонату світу з хокею
00:09, 18 травня 2018Хокей
272
Фіни сенсаційно у чвертьфіналі поступилися збірній Швейцарії.
Фінляндія - Швейцарія / REUTERS
Завершилися всі чвертьфінальні поєдинки чемпіонату світу з хокею–2018.
Відразу три матчі завершилися з рахунком 3:2. США з таким рахунком переграли Чехію, Фінляндія сенсаційно поступилася Швейцарії, а Швеція насилу здолала Латвію.
Нагадаємо, як повідомляв УНІАН, збірна Росії зазнала поразки від Канади - 4:5 в овертаймі і залишиться без медалей чемпіонату світу.
Чемпіонат світу (Данія).
1/4 фіналу
Росія - Канада 4:5 (ОТ)
США - Чехія - 3:2
Швеція - Латвія - 3:2
Фінляндія - Швейцарія - 2:3
Таким чином, у півфінальних матчах зіграють:
Швеція — США
Канада — Швейцарія
Півфінали відбудуться 19 травня.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter