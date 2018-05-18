Фінляндія слідом за Росією залишилася без медалей чемпіонату світу з хокею

Фіни сенсаційно у чвертьфіналі поступилися збірній Швейцарії.

Завершилися всі чвертьфінальні поєдинки чемпіонату світу з хокею–2018.

Відразу три матчі завершилися з рахунком 3:2. США з таким рахунком переграли Чехію, Фінляндія сенсаційно поступилася Швейцарії, а Швеція насилу здолала Латвію.

Нагадаємо, як повідомляв УНІАН, збірна Росії зазнала поразки від Канади - 4:5 в овертаймі і залишиться без медалей чемпіонату світу.

Чемпіонат світу (Данія).

1/4 фіналу

Росія - Канада 4:5 (ОТ)

США - Чехія - 3:2

Швеція - Латвія - 3:2

Фінляндія - Швейцарія - 2:3

Таким чином, у півфінальних матчах зіграють:

Швеція — США

Канада — Швейцарія

Півфінали відбудуться 19 травня.