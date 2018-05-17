Канада обіграла Росію і стала півфіналістом чемпіонату світу з хокею

Поєдинок завершився в овертаймі перемогою канадців - 5:4.

Збірна Канади обіграла команду Росії у чвертьфіналі чемпіонату світу і стала півфіналістом турніру.

Канадці по ходу матчу вели в рахунку 2:0, 3:2 і 4:3, але росіяни постійно відігравалися і довели матч до овертайму.

Героєм зустрічі став Райан О'Райллі, який закинув переможну шайбу збірної Канади наприкінці 5-ї хвилини додаткового часу.

У суботу збірна Канади зіграє у півфіналі чемпіонату світу з переможцем іншої чвертьфінальної пари Фінляндія – Швейцарія.

А ось росіяни втратили шанс стати другою збірною в історії, якій вдалося б виграти Олімпіаду і чемпіонат світу в один рік. У 2006-му подібне вдалося шведам.

Також перервалася чотирирічна серія збірної Росії з медалями на чемпіонатах світу: «золото» у 2014-му в Мінську, «срібло» у 2015-му в Празі і дві «бронзи» у 2016-му і 2017-му в Москві і Кельні відповідно.

Чемпіонат світу.

Чвертьфінал (Копенгаген, Данія):

Росія – Канада 4:5 ОТ (0:1, 2:1, 2:2, 0:1)

0:1 – Парейко (Макдевід, Еберле – біл.) – 04:45, 0:2 – Нюджент-Хопкінс (Макдевід, Парейко – біл.) – 31:51, 1:2 – Міхєєв (Анісімов, Зайцев) – 32:53, 2:2 – Барабанов (Дадонов – 6 на 5) – 37:32, 2:3 – Турріс (Шварц) – 47:11, 3:3 – Андронов (Зайцев, Сошніков) – 48:44, 3:4 – Дюбуа (Джост) – 52:36, 4:4 – Анісімов (Григоренко, Зайцев) – 54:34, 4:5 – О'Райллі (Макдевід, Екблад – біл.) – 64:57.