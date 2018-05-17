Вегас обіграв Вінніпег і вийшов вперед у півфінальній серії Кубка Стенлі

Поєдинок завершився з рахунком 4:2.

У третьому фінальному матчі Західної конференції НХЛ - півфіналі Кубка Стенлі - «Вегас» на своєму майданчику приймав «Вінніпег» і переміг з рахунком 4:2. Після цього рахунок в серії став 2-1 на користь "Вегаса".

У складі переможців дублем відзначився форвард Джонатан Маршессо. По два бали за результативність набрали Джеймс Ніл (1+1) і Брейден Макнебб (0+2). Голкіпер «Вегаса» Марк-Андре Флері відбив 30 кидків з 32-х.

Найкращим у складі «Вінніпега» став Марк Шайфлі, який закинув двічі. Дві передачі на рахунку капітана «Джетс» Блейка Уїлера.

Вегас – Вінніпег– 4:2 (1:0, 2:1, 1:1)

Рахунок у серії 2:1

Шайби: 1:0 – 1 Маршессо (Макнебб), 1:1 – 25 Шайфли (Уілер), 2:1 – 25 Ніл (Хаула), 3:1 – 28 (Шмідт, Ніл), 3:2 – 40 Шайфлі (Уілер, Коннор), 4:2 – 59 Маршессо (Макнебб, Флері).