"Тампа" обіграла "Вашингтон" в третьому матчі півфіналу Кубка Стенлі

Голи Стемкоса, Кучерова, Хедмана і Пойнта принесли "Блискавкам" першу перемогу у фіналі Східної конференції НХЛ.

У ніч на середу в Національній хокейній лізі "Тампа Бей Лайтнінг" обіграла "Вашингтон Кепіталс" в третьому матчі фіналу Східної конференції - півфіналу Кубка Стенлі.

Гра завершилася з рахунком 4:2, повідомляє офіційний сайт ліги..

Голи Стівена Стемкоса, Микити Кучерова, Віктора Хедмана і Брэйдена Пойнта в перших двох періодах гарантували Блискавкам перемогу. Воротар "Лайтнінг" Андрій Василевський відбив 36 кидків.

"У нас була маса впевненості в (Василевському), - заявив після гри Стэмкос. - Він зіграв чудово. На початку гри заспокоїв її. Потім на початку третього періоду, коли ти ведеш 4:1 і завжди є тенденція сісти глибше, у них стали виникати моменти, але він був на місці".

"Вашингтон" знову перекидав суперника, цього разу з рахунком 38:23. Один Євген Кузнєцов завдав 12 кидків у площину воріт, а всього скоїв 15 спроб. Половина з 18 спроб Олександра Овечкіна також досягла мети, але була зупинена голкіпером "Тампи".

"Тампа" здобула четверту перемогу в п'яти поєдинках на виїзді в цьому плей-офф. "Кепіталз" програли четвертий матч із семи в рідних стінах.

Матч №4 пройде у Вашингтоні в четвер (3:00 ночі п'ятниці за Києвом).

Вашингтон – Тампа-Бей– 2:4 (0:1, 1:3, 1:0)

Рахунок у серії 2:1

Шайби: 0:1 – 13 Стэмкос (Пойнт, Хедман), 0:2 – 21 Кучеров (Стэмкос, Хедман), 0:3 – 23 Хедман (Палат, Кучеров), 1:3 – 30 Конноллі (Нісканен, Стівенсон), 1:4 – 36 Пойнт (Коберн, Джонсон), 2:4 – 56 Кузнєцов (Еллер, Оши)