Відомі всі чвертьфінальні пари чемпіонату світу з хокею
Завершилися всі матчі групового етапу чемпіонату світу з хокею-2018.
Визначилися чвертьфінальні пари турніру, який проходить у Данії. Збірна Швеції в останньому матчі групового турніру обіграла Росію з рахунком 3:1. Таким чином, росіяни поступилися шведам першою сходинкою в таблиці групи «А» і вийшли у плей-офф з другого місця. У чвертьфіналі росіяни зіграють зі збірною Канади, яка в свою чергу фінішувала на третьому місці в своїй групі.
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Збірна Білорусі зазнала сьомої поразки в семи матчах, поступившись у заключній грі Словаччині з рахунком 4:7. Білорусь вилітає з елітного дивізіону чемпіонату світу.
ЧС-2018
Чвертьфінальні пари
Фінляндія (1В) – Швейцарія (4А)
Швеція (1А) — Латвія (4В)
США (2В) – Чехія (3А)
Росія (2А) — Канада (3А)
Нагадаємо, чемпіонат світу з хокею проходить у Данії з 4-го по 20 травня.