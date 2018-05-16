Відомі всі чвертьфінальні пари чемпіонату світу з хокею

Швеція обіграла Росію у матчі за перше місце в групі А.

Завершилися всі матчі групового етапу чемпіонату світу з хокею-2018.

Визначилися чвертьфінальні пари турніру, який проходить у Данії. Збірна Швеції в останньому матчі групового турніру обіграла Росію з рахунком 3:1. Таким чином, росіяни поступилися шведам першою сходинкою в таблиці групи «А» і вийшли у плей-офф з другого місця. У чвертьфіналі росіяни зіграють зі збірною Канади, яка в свою чергу фінішувала на третьому місці в своїй групі.

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Збірна Білорусі зазнала сьомої поразки в семи матчах, поступившись у заключній грі Словаччині з рахунком 4:7. Білорусь вилітає з елітного дивізіону чемпіонату світу.

ЧС-2018

Чвертьфінальні пари

Фінляндія (1В) – Швейцарія (4А)

Швеція (1А) — Латвія (4В)

США (2В) – Чехія (3А)

Росія (2А) — Канада (3А)

Нагадаємо, чемпіонат світу з хокею проходить у Данії з 4-го по 20 травня.