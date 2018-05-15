"Вегас" обіграв "Вінніпег" і зрівняв рахунок у серії півфіналу Кубка Стенлі

Матч завершився з рахунком 3:1, загальний рахунок серії - 1-1.

У ніч на вівторок "Вегас Голден Найтс" у другому матчі фіналу Західної конференції НХЛ взяв реванш у "Вінніпег Джетс", перемігши з рахунком 3:1.

Команда з Лас-Вегаса зрівняла рахунок у серії півфіналу Кубка Стенлі - 1-1, повідомляє офіційний сайт Ліги.

Матч розпочався з атак господарів - Марк Шайфлі небезпечно прорвався до воріт і завдав кидок незручною стороною ключки, але голкіпер "Вегаса" Марк-Андре Флері відвів загрозу. Майже відразу ж Нікола Елерс потрапив у штангу. Небезпечно атакував Патрік Лайні...

Але рахунок на 14-й хвилині відкрив форвард Томаш Татар, отримав шайбу на правій стійці. Перший кидок голкіпер "Джетс" Коннор Хеллебак відбив. Але Татар підібрав шайбу за воротами, блискавично її обробив і завів у ближній кут, який Хеллебак прикрити не встиг. Форвард "Вінніпега" Пол Штясни повернувся у захист, але перешкодити спритно Татару не зміг.

За чотири хвилини "Вегас" подвоїв свою перевагу. Спочатку захисник Нейт Шмідт, а потім форвард Райллі Сміт дуже чіпко зіграли в середній зоні проти молодого форварда "Джетс" Кайла Коннора. Відібрали у нього шайбу, організували контратаку. Кращий бомбардир "Голден Найтс" в плей-офф Джонатан Маршессо (6+9=15 очок в 12 матчах) вискочив на ворота і завдав чудовий сильний кидок зворотною стороною гака - 0:2.

У другому періоді "Джетс" продовжили атакувати, тепер у штангу влучив Ендрю Копп, двічі добре кидав Лайні. Але гол був забитий лише на 48-й хвилині у більшості, коли схопив штраф за підніжку Лука Сбиса. Коннор виправився за свою помилку, коли наніс підступний кидок з лівого флангу. Флері дуже надійний в цьому плей-офф, але тут шайба ковзнула йому по щитку і пролетіла під рукою у ворота - 1:2.

"Вінніпег" міг розвинути успіх, але пропустив третій гол вже через півтори хвилини. Ще одна втрата господарів, тепер на чужій синьої лінії. Знову контратака "Вегаса", і знову добре спрацював той самий тандем - Сміт пролітає по лівому флангу і віддає на Маршессо, який здорово кидає зворотною стороною гака - 1:3.

"Вінніпег" в цілому провів цей матч активніше, перевершивши гостей за кидками (31-28), одного разу реалізувавши більшість (1/3), коли як "Вегас" зробити це не зміг (0/2). "Джетс" був краще в силовій боротьбі (19-7 по хітам), ненабагато поступився у блоках (15-21). Але всі зусилля перекреслили власні помилки, якими вміло скористалися хокеїсти "Голден Найтс".

Третій матч серії пройде в Лас-Вегасі в середу за місцевим часом (у четвер о четвертій ночі за Києвом).