Вінніпег вдома обіграв Вегас в півфіналі Кубка Стенлі

Відбувся один матч півфінальної серії плей-офф НБА.

Напередодні відбулася одна зустріч півфінальної серії Кубка Стенлі. "Вінніпег" обіграв у домашньому поєдинку "Вегас" - 4:2. Цей матч був стартовим у протистоянні двох команд. "Вінніпег" повів у серії - 1:0, повідомляє сайт турніру. Вінніпег – Вегас– 4:2 (3:1, 1:1, 0:0) Рахунок у серії 1:0 Шайби: 1:0 – 1 Бафлін (Уілер, Шайфлі), 2:0 – 6 Лайні (Штястни, Уілер), 3:0 – 7 Армія (Чьяро), 3:1 – 8 Макнебб (Сміт, Маршессо), 4:1 – 29 Шайфлі (Уілер, Бафлін), 4:2 – 35 Карлссон (Теодор, Маршессо).

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