"Кепіталз" перемогли "Тампу" у першому матчі півфіналу Кубка Стенлі

"Вашингтон" продемонстрував домінуючий хокей у перших двох періодах матчу-відкриття і повів у серії

"Вашингтон" обіграв "Тампу" у стартовому матчі фіналу Східної конференції - півфіналу Кубка Стенлі.

Гра завершилася з рахунком 4:2, повідомляє офіційний сайт ліги.

Голи Міхала Кемпні, Олександра Овечкіна, Джея Бігла і Ларса Еллера в перших двох періодах гарантували "Кепіталз" перемогу, незважаючи на гонитву "Блискавок" в третьому періоді. Брейді Холтбі відбив 19 кидків.

Незважаючи на те, що Ніклас Бекстрем не встиг відновитися до початку серії і не зіграв у матчі №1, "Кепіталз" домінували на льоду з самого початку стартового поєдинку. На восьмій хвилині Євген Кузнєцов залишив шайбу Кемпні в чужій зоні і той кистьовим кидком вразив верхній кут воріт Андрія Василевського, який виявився закритий гравцями і пропустив момент кидка - 1:0.

Для 27-річного захисника Кемпні це був перший гол у плей-офф в кар'єрі. "Кепіталз" повели в рахунку у десятому поєдинку нинішнього розіграшу Кубка Стенлі з проведених 13.

За сім секунд до кінця періоду Микита Кучеров продавив Дмитра Орлова і відправив шайбу у ворота Холтбі, але шайба не була зарахована, тому що арбітри визначили порушення чисельного складу у "Тампи".

"Кепіталз" знадобилося всього дві секунди, щоб реалізувати зайвого. Ті-Джей Оши виграв вкидання в зоні "Блискавок", Кузнєцов виклав шайбу під one-timer Овечкіна, який переграв Василевського, забивши дев'ятий гол у плей-офф - 2:0.

На третій хвилині другого періоду "Вашингтон" ще більше відірвався в рахунку. Орлов обіграв на замаху Стівена Стэмкоса в зоні "Тампи" і віддав на лівий фланг Бретту Конноллі. У того кидок не вийшов, але на добиванні зіграв Бігл, пробивши під щитком Василевського - 3:0.

На сьомій хвилині "Кепіталз" реалізували друге більшість в матчі, коли за грубість був вилучений Кучеров. У Овечкіна зірвався кидок з ходу, проте шайба опинилася у Оші, який атакував ворота, а Еллер зіграв на добиванні - 4:0.

У час, що залишився "Тампа" відіграла дві шайби, але на більше команди не вистачило.