"Вінніпег" виграв сьомий матч серії і вийшов у півфінал Кубка Стенлі

"Джетс" обіграли "Нешвілл Предаторс" і пробилися у фінал Західної конференції, де зіграють з "Вегас Голден Найтс"

У ніч на п'ятницю в Національній хокейній лізі "Вінніпег Джетс" переміг "Нешвілл Предаторз" з рахунком 5:1 в сьомому матчі серії, який пройшов у штаті Теннессі, на майданчику Bridgestone Arena.

Таким чином, "Джетс" пробилися у фінал Західної конференції, де зіграють з "Вегас Голден Найтс", повідомляє офіційний сайт ліги.

Вирішальним фактором у цій зустрічі стала невпевнена гра основного голкіпера "Нешвілла" Пекки Рінне, який пропустив дві курйозні шайби вже на початку гри. Все читалося по обличчю головного тренера "Нешвілла" Пітера Лавіолетта. Він був похмуріше хмари. Рінне миттєво відправився в запас. Замість нього вийшов інший фін - Юсе Сарос.

"Як я оціню свою гру сьогодні? Дуже важке питання, - задумався Рінне. - Звичайно, я відчуваю відповідальність за те, що наш сезон завершився ось так. З цим важко змиритися. При цьому я відчуваю себе добре, у мене немає травм, я абсолютно здоровий. Але в цьому плей-офф мене мотало то вгору, то вниз. І це жахливе відчуття, коли ти підводиш своїх одноклубників... Те, що сталося сьогодні. Те, що важко пережити".

Головний тренер "Джетс" Пол Моріс виграв третій сьомий матч серії плей-офф з трьох в кар'єрі, причому у всіх випадках робив це на виїзді. "Джетс" вперше в історії вийшли у фінал конференції.

"Я думаю, у нас дуже хороші лідери в роздягальні, тому нам сьогодні вдалося швидко повести з рахунком 2:0, - пояснює Моріс. - Вони вміють готувати себе до найважливіших матчів і роблять потрібні речі, про що я їх прошу. По-перше, підтримують високу швидкість команди. По-друге, грають так, що всі отримують задоволення від хокею. Майстерність, впевненість, кураж. У них це є, і початок матчу нам вдалося".

Так, "Нешвілл" склав чемпіонські повноваження переможця Західної конференції, передавши цей титул "Вінніпегу". А може, "Голден Найтс", новачкові ліги. Фінал Заходу вийшов несподіваним і навіть сенсаційним. "Вінніпег" проти "Вегаса". Хто міг уявити таке? Але в цьому і принадність НХЛ - ліги рівних можливостей, де можливі будь-які сенсації.