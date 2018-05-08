У Білорусі вигнали тренера збірної з хокею прямо в розпал чемпіонату світу

Білоруси провально стартували на турнірі, програвши три зустрічі із загальним рахунком 2:17.

Канадський фахівець Дейв Льюїс залишив посаду головного тренера збірної Білорусі з хокею прямо в розпал чемпіонату світу. Обов'язки наставника до кінця чемпіонату світу виконуватиме Сергій Пушков.

Про це повідомляє офіційний сайт IIHF.

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«Після невдалого старту на чемпіонаті світу, а також з урахуванням ситуації, в якій опинилася збірна Білорусі з хокею з шайбою, Федерація хокею Білорусі і головний тренер збірної Дейв Льюїс ухвалили спільне рішення про те, що очолити збірну Білорусі має інший фахівець. Дейв Льюїс вважає, що зміни в тренерському штабі можуть надати команді необхідний імпульс для поліпшення гри, тому залишає розташування збірної.

До кінця чемпіонату світу виконання обов'язків головного тренера збірної Білорусі з хокею з шайбою покладено на Сергія Пушкова», — йдеться в заяві прес-служби білоруської федерації хокею.

Зазначимо, що на старті групового раунду чемпіонату світу-2018 збірна Білорусі провела три гри і зазнала трьох поразок (від шведів, французів і росіян) з різницею шайб 2:17.

Чемпіонат світу у вищому дивізіоні проходить в Данії з 4-го по 20 травня.