"Вашингтон" виграв серію у "Піттсбурга" вперше з 1994 року

"Нешвілл" зрівняв рахунок у серії з "Вінніпегом".

"Вашингтон" здобув перемогу в серії другого раунду Кубка Стенлі з "Піттсбургом" (4:2).

Перемога над цим суперником у плей-офф стала для "Кепіталс" другою в історії (перша була в 1994 році). Починаючи з 1995 року, "Пінгвінс" виграли 7 серій підряд, у тому числі дві серії другого раунду в минулому і позаминулому роках.

Всього команди зустрічалися в плей-офф 11 разів, рахунок протистоянь став 9:2 на користь "Піттсбурга".

У півфіналі Кубка Стенлі "Вашингтон" зіграє з "Тампою".

Піттсбург – Вашингтон– 1:2 (0:0, 1:1, 0:0)

Рахунок у серії 2:4

Шайби: 0:1 – 22 Чейссон (Бігл, Уолкер), 1:1 – 31 Летанг (Кросбі, Думулін), 1:2 – 50 Кузнєцов (Орлов, Овечкін)

Вінніпег – Нешвілл– 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)

Рахунок у серії 3:3

Шайби: 0:1 – 1 Арвідссон (Джохансен, Йосі), 0:2 – 28 Форсберг (Джохансен, Сміт), 0:3 – 45 Форсберг (Йосі, Арвідссон), 0:4 – 55 Арвідссон (Форсберг)