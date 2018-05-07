"Тампа-Бей" і "Вегас" вийшли у півфінал Кубка Стенлі

Відбулися дві зустрічі плей-офф НХЛ.

Напередодні відбулися два поєдинки плей-офф Національної хокейної ліги. "Тампа-Бей" переграла "Бостон" і вийшла у півфінал Кубка Стенлі. "Вегас" святкував успіх у матчі з "Сан-Хосе" і також вийшов у півфінал.

Тампа-Бей – Бостон– 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)

Рахунок у серії 4:1

Шайби: 0:1 – 19 Крейчі (Бержерон, Макевой), 1:1 – 30 Пойнт, 2:1 – 34 Міллер (Стемкос, Кучеров), 3:1 – 58 Строльман (Хедман).

Сан-Хосе – Вегас– 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)

Рахунок у серії 2:4

Шайби: 0:1 – 26 Маршессо (Карлссон, Сміт), 0:2 – 35 Шмідт (Перон, Хаула), 0:3 – 58 Ікін (Шмідт, Карпентер)