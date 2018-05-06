"Вашингтон" закинув шість шайб "Піттсбургу" і наблизився до перемоги в серії Кубка Стенлі

"Вінніпег" розгромив "Нешвілл".

Напередодні відбулися два поєдинки в рамках Кубка Стенлі. "Вашингтон" вийшов вперед у серії з "Піттсбургом" завдяки домашній перемозі - 6:3. Тепер рахунок у серії - 3:2 на користь "Кепіталз", і наступна гра може стати вирішальною у протистоянні.

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Вашингтон – Піттсбург– 6:3 (2:1, 0:2, 4:0)

Рахунок у серії 3:2

Шайби: 0:1 – 2 Олексяк (Шульц, Брассар), 1:1 – 18 Карлсон (Оші, Кузнєцов), 2:1 – 18 Конноллі (Еллер, Врана), 2:2 – 24 Кросбі (Шульц, Кессел), 2:3 – 27 Хернквіст (Кессел, Малкін), 3:3 – 40 Кузнєцов (Нісканен, Врана), 4:3 – 55 Врана (Кузнєцов, Овечкін), 5:3 – 58 Оші, 6:3 – 59 Еллер

Нешвілл – Вінніпег– 2:6 (0:0, 2:4, 0:2)

Рахунок у серії 2:3

Шайби: 0:1 – 27 Штястни (Елерс, Лайні), 1:1 – 31 Вебер, 1:2 – 32 Коннор (Шайфлі, Уілер), 1:3 – 34 Бафлін (Лаурі, Танев), 2:3 – 37 Джохансен, 2:4 – 37 Коннор (Бафлін, Уілер), 2:5 – 40 Шайфлі (Уілер, Коннор), 2:6 – 46 Перро (Елерс)