"Бостон" програв "Тампі", "Вегас" переміг "Сан-Хосе" у матчах Кубка Стенлі

Відбулися два поєдинки плей-офф НХЛ.

Відбулися чергові два поєдинки плей-офф НХЛ - Кубка Стенлі. Бостон – Тампа-Бей – 3:4 ОТ (1:2, 1:0, 1:1) Рахунок у серії 1:3 Шайби: 0:1 – 4 Пойнт, 0:2 – 9 Кучеров (Стемкос, Хедман), 1:2 – 15 Пастрняк (Маршанд, Крюг), 2:2 – 22 Бержерон (Крюг), 3:2 – 46 Бержерон (Маршанд), 3:3 – 52 Стемкос ( Міллер), 3:4 – 63 Джирарді (Гурде, Кіллорн) Вегас – Сан-Хосе– 5:3 (1:0, 2:0, 2:3) Рахунок у серії 2:2 Шайби: 1:0 – 19 Ніл (Теодор, Перон), 2:0 – 24 Так (Маршессо, Сміт), 3:0 – 28 Хаула (Карпентер, Перон), 4:0 – 48 (Ліндберг, Ікін), 4:1 – 49 Лабанк (Гертл, Кутюр), 4:2 – 51 Гертл (Кутюр, Бедкер), 4:3 – 55 Бедкер (Кутюр), 5:3 – 58 Маршессо

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter