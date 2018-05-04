Букмекери назвали головних фаворитів чемпіонату світу з хокею, що стартує сьогодні у Данії

Найбільш ймовірна дуель у вирішальному матчі, на думку букмекерських контор, це Канада - Швеція.

Букмекери вважають Канаду головним фаворитом чемпіонату світу з хокею, який стартує у п'ятницю в Данії. У цьому сходяться практично всі букмекерські контори, повідомляє Xsport.

Трохи менше шансів на перемогу у діючих чемпіонів світу – команди Швеції, на третьому місці команда Росії. Фінляндія і США, на думку букмекерів, мають більше шансів на те, щоб зупинитися на стадії півфіналу.

Читайте такожВідомі суперники збірної України з хокею на чемпіонаті світу-2019

Фіналіст Олімпійських ігор в Пхьончхані – команда Німеччини – має примарні шанси повторити свій успіх в Данії. За версією різних контор, коефіцієнт на її перемогу на ЧС-2018 коливається від 40 до 80, і це більше, ніж у Чехії та Швейцарії.

Можна також спробувати вгадати і пару фіналістів. Найбільш ймовірна дуель у вирішальному матчі – Канада - Швеція, трохи менше шансів у канадців зустрітися з росіянами.

Що стосується претендентів на виліт, то більшість букмекерів на цю роль визначає Австрію і Південну Корею, які щойно піднялися з дивізіону IA.

Загалом на чемпіонаті світу у вищому дивізіоні візьмуть участь 16 команд. У групі А (матчі пройдуть у Копенгагені) зіграють Росія, Швеція, Чехія, Швейцарія, Білорусь, Словаччина, Франція та Австрія.

Склад групи В (ігри в Хернінгу) - Канада, Фінляндія, США, Німеччина, Норвегія, Латвія, Данія, Республіка Корея.

Турнір пройде з 4-го по 20 травня.