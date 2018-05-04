"Піттсбург" зрівняв рахунок у чвертьфінальній серії Кубка Стенлі з "Вашингтоном"

"Нешвілл" зрівняв рахунок у протистоянні з "Вінніпегом".

Відбулися дві зустрічі в рамках плей-офф Національної хокейної ліги - Кубка Стенлі. "Піттсбург" зрівняв рахунок у дуелі з "Вашингтоном" - 2:2. Про це повідомляє офіційний сайтНХЛ. Піттсбург – Вашингтон– 3:1 (0:0, 2:1, 1:0) Рахунок у серії 2:2 Шайби: 1:0 – 29 Гюнцель (Симон, Кросбі), 1:1 – 32 Оші (Кузнєцов, Бекстрем), 2:1 – 37 Малкін (Кессел, Хернквист), 3:1 – 59 Гюнцель (Летанг, Кросбі) Вінніпег – Нешвілл– 1:2 (0:1, 0:1, 1:0) Рахунок у серії 2:2 Шайби: 0:1 – 17 Хартман, 0:2 – 34 Суббан (Джохансен, Форсберг), 1:2 – 59 Лайні (Штястни)

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