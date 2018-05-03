"Бостон" поступився "Тампі", "Сан-Хосе" розгромив "Вегас" в Кубку Стенлі

Відбулися два поєдинки плей-офф НХЛ.

Напередодні відбулися два матчі в рамках розіграшу Кубка Стенлі. "Сан-Хосе" розгромив удома "Вегас" з рахунком 4:0, зрівнявши шанси у чвертьфінальній серії (загальний рахунок - 2:2). "Тампа-Бей" вийшла вперед у серії з "Бостоном". Бостон – Тампа-Бей– 1:4 (1:3, 0:0, 0:1) Рахунок у серії: 1:2 Шайби: 0:1 – 1 Палат (Джонсон, Строльман), 0:2 – 3 Палат (Джирарды, Хедман), 1:2 – 14 Бержерон (Неш, Пастрняк), 1:3 – 16 Чиреллы (Макдона, Гурде), 1:4 – 59 Стемкос (Хедман, Міллер). Сан-Хосе Шаркс – Вегас Голден Найтс– 4:0 (2:0, 1:0, 1:0) Рахунок у серії 2:2 Шайби: 1:0 - Серенсен (Фер, Діллон), 15:37, 2:0 - Донской (Діллон), 19:54, 3:0 - Гертл (Будкер, Кутюр), 25:35, 4:0 - Павелскі (Кутюр, Бернс), 51:43, ГБ.

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