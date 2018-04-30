Відомі суперники збірної України з хокею на чемпіонаті світу-2019

Національна команда України знову зіграє у третьому за значимістю дивізіоні чемпіонату світу.

Національна збірна України з хокею в наступному році знову зіграє в Дивізіоні IB чемпіонату світу. Це третій за рангом турнір світових першостей в ієрархії Міжнародної федерації хокею (IIHF).

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Після закінчення чемпіонатів світу в дивізіонах IA, IB і IIA визначилися всі майбутні суперники українців. За путівку до другого за рангом дивізіону збірна України змагатиметься зі збірними Польщі (невдаха дивізіону IA), Нідерландів (переможець чемпіонату світу у Дивізіоні ІІА), Японії, Естонії та Румунії.

Зазначимо, що наша національна команда вперше не змогла повернутися в Дивізіон IA з першої спроби після вильоту з нього. Нагадаємо, що на чемпіонаті світу-2018 в литовському Каунасі українці фінішували четвертими.