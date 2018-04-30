"Нешвілл" здолав "Вінніпег", "Вашингтон" зрівняв рахунок у серії з "Піттсбургом" у Кубку Стенлі

Відбулися два поєдинки плей-офф НХЛ.

Відбулися два поєдинки в рамках чвертьфіналу Кубка Стенлі. У другому матчі серії «Нешвілл Предаторз» на домашньому льоду приймав «Вінніпег Джетс» і переміг в овертаймі - 5:4. Рахунок у серії — 1-1.

Переможну шайбу на початку другого овертайму закинув форвард господарів Кевін Фіала. Дублем у складі переможців відзначився Райан Джохансен, по три очки на свій рахунок записали — Віктор Арвідссон (1+2) і Філіп Форсберг (0+3).

Вашингтон – Піттсбург– 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

Рахунок в серії: 1-1

Шайби: 1:0 – 1 Овечкін, 2:0 – 14 Врана (Холтбі, Еллер), 3:0 – 22 Конноллі (Масла), 3:1 – 33 Летанг (Гюнцель, Шульц), 4:1 – 59 Бекстрем (Еллер, Вілсон).

Нешвілл – Вінніпег – 5:4 ОТ (1:2, 2:0, 1:2, 1:0)

Рахунок в серії: 1-1

Шайби: 1:0 – 1 Джохансен (Суббан, Форсберг), 1:1 – 12 Бафлін (Шайфлі), 1:2 – 13 Шайфлі (Лайне, Штястни), 2:2 – 25 Суббан (Арвідссон, Форсберг), 3:2 – 38 Арвідссон (Елліс, Форсберг), 4:2 – 45 Джохансен (Арвідссон), 4:3 – 45 Танев (Літтл), 4:4 – 58 Шайфлі (Бафлін, Уілер), 5:4 – 85 Фіала (Терріс, Сміт).