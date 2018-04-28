Збірна України з хокею пропустила сім шайб від Японії на чемпіонаті світу

Наша команда завершила турнір на четвертому місці.

У Каунасі (Литва) відбувся матч останнього, 5-го туру чемпіонату світу з хокею серед команд третього за значимістю Дивізіону 1В, в якому збірна України поступилася одному з фаворитів - збірній Японії.

Поєдинок завершився з рахунком 1:7, повідомляє офіційний сайт змагань.

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Підопічні Олександра Савицького вже на старті зустрічі пропустили дві шайби, дозволивши японській збірній відірватися в рахунку.

На початку другого періоду українцям вдалося реалізувати більшість - гол забив Андрій Міхнов. Однак у цій же 20-хвилинці суперник відзначився ще двічі - 1:4.

У заключному періоді хокеїсти Японії довели справу до розгрому - 7:1.

Україна - Японія - 1:7 (0:2, 1:2, 0:3)

Збірна України завершила турнір на 4-му місці з шести команд. Нагадаємо, в активі нашої команди всього однак перемога (над Румунією в першій грі). "Синьо-жовті" зберегли прописку в дивізіоні 1В.