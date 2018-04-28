"Вінніпег" обіграв "Нешвілл" і повів у серії Кубка Стенлі

Відбувся перший матч чвертьфінальної серії.

Напередодні пройшов один поєдинок в рамках Кубку Стенлі. "Вінніпег" обіграв "Нешвілл" і повів у серії. Нешвілл – Вінніпег– 1:4 (0:1, 0:2, 1:1) Рахунок у серії 0:1 Шайби: 0:1 – 14 Танев (Літтл), 0:2 – 29 Штястни (Елерс, Лайні), 0:3 – 37 Шайфлі (Коннор, Уілер), 1:3 – 41 Фіала (Елліс, Терріс), 1:4 – 59 Шайфлі (Уілер)

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