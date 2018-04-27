Збірна України з хокею в овертаймі поступилася Литві на чемпіонаті світу

Проявивши характер в кінці третього періоду і зрівнявши рахунок, українці пропустили гол у додатковий час.

У Каунасі (Литва) відбувся матч 4-го туру чемпіонату світу з хокею серед команд третього за значимістю Дивізіону 1В, в якому збірна України зазнала чергової поразки на турнірі - на цей раз від господарів.

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Збірна Литви напередодні домашнього ЧС вважалася одним з фаворитів, поряд з командами Японії і... України. Ось тільки на відміну від литовців, які виграли всі три матчі і продовжують боротьбу за підсумкове 1-е місце і підвищення в класі, українці зазнають чергової невдачі - до цього були сенсаційні поразки проти команд Естонії та Хорватії. І лише в першому турі підопічним Олександра Савицького вдалося здолати Румунію.

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В четвертій грі на турнірі проти Литви "синьо-жовті" продемонстрували бойовий дух. Так, у третьому періоді українська збірна "горіла" - 2:4, але зуміла зрівняти рахунок за 37 секунд до кінця.

Після нормованого часу гра продовжилася в овертаймі, проте вже через 1 хвилину 4 секунди дальній кидок форварда литовської збірної Арнольдаса Босаса вирішив результат зустрічі.

Перемога Литви - 5:4. У складі збірної України голи забивали Віктор Захаров, Микита Буценко, Денис Петрухно і Дмитро Німенко.

Литва - Україна - 5:4 (1:1, 1:1, 2:2, 1:0)

Після чотирьох турів українська команда посідає 4-е місце серед шести збірних. У нашої команди 4 очки, менше тільки в Хорватії (3) і Румунії (1).

Завтра пройде заключна гра "синьо-жовтих" на турнірі - проти Японії.