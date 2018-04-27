"Вашингтон" не зміг втримати перемогу у грі з "Піттсбургом" у Кубку Стенлі

"Вегас" розгромив "Сан-Хосе".

Відбулися дві гри в рамках чвертьфінальних серій Кубка Стенлі. "Піттсбург" програючи по ходу матчу з "Вашингтоном" з рахунком 0:2, зумів закинути три шайби у відповідь і вийшов вперед у серії. "Вегас" розгромив "Сан-Хосе" - 7:0.

Про це повідомляє сайт НХЛ.

Вашингтон – Піттсбург– 2:3 (1:0, 0:0, 1:3)

Рахунок у серії 0:1

Шайби: 1:0 – 1 Кузнєцов (Уілсон, Овечкін), 2:0 – 40 Овечкін (Орлов, Вілсон), 2:1 – 42 Хернквист (Гюнцель, Шульц), 2:2 – 45 Кросбі (Хернквист, Гюнцель), 2:3 – 47 Гюнцель (Кросбі)

Вегас – Сан-Хосе– 7:0 (4:0, 1:0, 2:0)

Рахунок у серії 1:0

Шайби: 1:0 – 4 Ікін (Перон, Макнебб), 2:0 – 4 Хаула (Ніл, Так), 3:0 – 6 Маршессо (Сміт), 4:0 – 11 (Сміт, Карлссон), 5:0 – 23 Теодор (Маршессо, Сміт), 6:0 – 44 Міллер (Маршессо, Карлссон), 7:0 – 48 Ніл (Хаула, Перон)