Онлайн-відеотрансляція, Україна - Японія: хокей, чемпіонат світу, Дивізіон 1В

Збірна України проводить останній матч на турнірі в Каунасі.

Сьогодні збірна України проводить заключний матч на чемпіонаті світу з хокею серед команд третього за значимістю Дивізіону 1В, в якому зіграє проти збірної Японії.

Команда Олександра Савицького не змогла виконати головне завдання на турнір - повернутися у другій за значимістю Дивізіон 1А. І в наступному сезоні українці продовжать виступ у третьому за значимістю Дивізіоні 1В.