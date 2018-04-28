Онлайн-відеотрансляція, Україна - Японія: хокей, чемпіонат світу, Дивізіон 1В
15:55, 28 квітня 2018Хокей
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Збірна України проводить останній матч на турнірі в Каунасі.
Збірна України зіграє останній матч на ЧС-2018/ pribalt.info
Сьогодні збірна України проводить заключний матч на чемпіонаті світу з хокею серед команд третього за значимістю Дивізіону 1В, в якому зіграє проти збірної Японії.
Команда Олександра Савицького не змогла виконати головне завдання на турнір - повернутися у другій за значимістю Дивізіон 1А. І в наступному сезоні українці продовжать виступ у третьому за значимістю Дивізіоні 1В.
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