Онлайн-відеотрансляція, Україна - Японія: хокей, чемпіонат світу, Дивізіон 1В

15:55, 28 квітня 2018
Хокей
562
pribalt.info

Сьогодні збірна України проводить заключний матч на чемпіонаті світу з хокею серед команд третього за значимістю Дивізіону 1В, в якому зіграє проти збірної Японії.

Команда Олександра Савицького не змогла виконати головне завдання на турнір - повернутися у другій за значимістю Дивізіон 1А. І в наступному сезоні українці продовжать виступ у третьому за значимістю Дивізіоні 1В.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #ЧС-2018#хокей ЧС збірна України