Онлайн-відеотрансляція, Литва - Україна: хокей, чемпіонат світу, Дивізіон 1В

Українці проведуть матч з господарями і лідерами турніру після 3-х турів.

Сьогодні в Каунасі проходить матч 4-го туру чемпіонату світу з хокею серед команд третього за значимістю Дивізіону 1В, в якому збірна України зіграє проти команди Литви.

Зійдуться команди, які після 3-го туру займали 1-е і 5-е місце в турнірній таблиці змагань.

Збірна Литви напередодні домашнього ЧС вважалася одним з фаворитів, поряд з командами Японії і... України. Ось тільки на відміну від литовців, які виграли всі три свої попередні матчі і продовжують боротьбу за підсумкове 1-е місце і підвищення в класі до другого за значимістю Дивізіону 1А, українці сенсаційно програли два матчі - командам Естонії та Хорватії. Завдяки перемозі над Румунією команда Олександра Савицького, швидше за все, збереже прописку в третьому за значимістю Дивізіоні, але говорити про підвищення в класі зараз вже неможливо.

Матч Литва - Україна розпочнеться в Каунасі на "Жальгіріс-Арена" о 19.30.