"Бостон" закинув сім шайб "Торонто" і вийшов у чвертьфінал Кубка Стенлі

Напередодні відбувся один матч турніру.

Напередодні відбувся один матч плей-офф Національної хокейної ліги - Кубка Стенлі. "Бостон" вийшов у наступний раунд, обігравши "Торонто". Бостон – Торонто 7:4 (3:2, 0:2, 4:0) Рахунок у серії 4:3 Шайби: 0:1 – 2 Марло (В. Нюландер, Гардінер), 1:1 – 4 Дебраск (Крейчі, Пастрняк), 1:2 – 6 Марло (Марнер), 2:2 – 9 Хейнен (Неш, Крейчі), 3:2 – 19 Бержерон (Бекес, Міллер), 3:3 – 22 Дермотт (В. Нюландер, Полак), 3:4 – 26 Капанен, 4:4 – 41 Крюг (Бержерон, Міллер), 5:4 – 45 Дебраск (Крейчі), 6:4 – 51 Пастрняк (Маршанд, Бержерон), 7:4 – 59 Маршанд (Неш).

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