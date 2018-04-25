Збірна України з хокею програла матч чемпіонату світу Хорватії

Гра завершилася з рахунком 2:4.

У Каунасі (Литва) завершився матч 3-го туру чемпіонату світу з хокею серед команд третього за значимістю Дивізіону 1В, в якому збірна України програла національній команді Хорватії.

Матч завершився з рахунком 2:4, повідомляє офіційний сайт турніру.

Українці програли перший період з рахунком 0:3. На 5-й хвилині рахунок відкрив Іван Янкович. Потім, на 12-й хвилині перевагу хорватів збільшив Томіслав Зановськи, а на 14-й хвилині Домінік Канает забив третій гол у ворота команди України.

У другому періоді забитих голів не було.

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А в третьому українці спробували перехопити ініціативу. На 50-й хвилині гол забив Кирило Катрич. А на 53-й Дмитро Німенко скоротив перевагу суперників до мінімальної.

Тим не менш, за 2 секунди до кінця основного часу матчу Домен Ведлин вразив порожні ворота української команди і встановив остаточний рахунок гри - 2:4.

Таким чином, українці зазнали другої поразки (перша - від Естонії 0:2), при одній перемозі (над Румунією - 3:0) на турнірі і мають примарні шанси на те, щоб зайняти підсумкове 1-е місце і повернутися у другій за значимістю Дивізіон 1А чемпіонату світу.

Як повідомляв УНІАН, турнір в Каунасі проходить з 22-го по 28 квітня.