Онлайн-відеотрансляція, Україна - Хорватія: хокей, чемпіонат світу, Дивізіон 1В, 3-й тур

У литовському Каунасі триває чемпіонат світу з хокею.

Сьогодні в Каунасі (Литва) проходять матчі 3-го туру чемпіонату світу з хокею серед команд третього за значимістю Дивізіону 1В, де в першій грі дня зійдуться національні збірні України та Хорватії.

Зустрічаються команди з нижньої половини турнірної таблиці, які займають 4-5 місця.

Збірна України після впевненої перемоги на старті ЧС над командою Румунії (3:0), потім несподівано програла збірній Естонії (0:2). З урахуванням поставленого перед командою завдання з повернення у другій за значимістю Дивізіон 1А, права на помилку у підопічних Олександра Савицького більше немає. Тим більше, сьогодні збірна України зустрічається з одним з двох аутсайдерів. У команд Хорватії та Румунії на цьому турнірі поки немає набраних очок.

Матч Україна - Хорватія розпочнеться о 12.30 за київським часом.