"Вашингтон" в четвертий раз обіграв "Коламбус" і вийшов у другий раунд плей-офф Кубка Стенлі

Серія завершилася в шести іграх з загальним рахунком 4:2.

У ніч на вівторок в Національній хокейній лізі відбулися два матчі плей-офф Кубка Стенлі, в одному з яких "Вашингтон Кепіталз" обіграли "Коламбус Блю Джекетс" і вийшли у другий раунд.

Матч закінчився з рахунком 6:3, а серія - з загальним рахунком 4-2, повідомляє офіційний сайт ліги.

"Вашингтон" у другому раунді зустрінеться з "Піттсбург Пінгвінз".

Дубль у цьому матчі на рахунку лідера команди російського легіонера Олександра Овечкіна. Також у гостей відзначилися голами Дмитро Орлов, Деванте Сміт-Пеллі, Чендлер Стівенсон і Ларс Еллер. Брейді Холтбі відбив 35 кидків.

У складі "Блю Джекетс" два влучних кидки на рахунку Ніка Фоліньо, ще один раз вразив ворота П'єр-Люк Дюбуа. Сергій Бобровський 22 рази виручив команду. "Коламбус" поки не виграв жодної серії плей-офф.

НХЛ. Кубок Стэнлли. 1/8 фіналу.

23 квітня.

Торонто – Бостон 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

Рахунок у серії 3:3

Шайби: 0:1 – 21 Дебраск (Крейчі), 1:1 – 21 Ст. Нюландер (Зайцев, Кадри), 2:1 – 33 Марнер (Хэйнси, Плеканец), 3:1 – 58 Плеканец (Зайцев, Марнер).

Коламбус – Вашингтон 3:6 (0:1, 1:2, 2:3)

Рахунок у серії 2:4

Шайби: 0:1 – 12 Орлов (Стівенсон, Нісканен), 1:1 – 28 Фоліньо (Коул, Мюррей), 1:2 – 32 Овечкін (Орпик, Юос), 1:3 – 38 Овечкін (Кузнєцов, Карлсон), 2:3 – 42 Дюбуа (Калверт), 2:4 – 43 Сміт-Пеллі (), 2:5 – 45 Стівенсон (Орпик, Бігл), 3:5 – 48 Фоліньо (Дженнер, Бьоркстранн), 3:6 – 59 Еллер (Бігл).