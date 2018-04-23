Збірна України програла Естонії в матчі чемпіонату світу з хокею

Гра в третьому за значимістю Дивізіоні світового хокею завершилася з рахунком 0:2.

У Каунасі (Литва) завершився матч 2-го туру чемпіонату світу з хокею серед команд третього за значимістю Дивізіону 1В, в якому збірна України програла команді Естонії.

Матч завершився з рахунком 0:2, повідомляє офіційний сайт змагань.

Суперник закинув дві шайби в першому періоді, а потім впевнено втримав свою перевагу до кінця гри.

У стартовій 20-хвилинці у складі естонців відзначилися Роберт Рооба, який завершив комбінацію за участю Андрія Макарова і Лаурі Ланесалу вже на 39-й секунді гри, і Вадим Васенкін, якому асистували Марко Кеттунен і Артем Горностаїв - на 10-й хвилині гри.

Таким чином, у збірної України залишилося 3 очки в турнірній таблиці і вона поступилася лідерством Естонії - 4 бали.

Як повідомляв УНІАН, ЧС-2018 з хокею проходить в литовскому Каунасі з 22 по 28 квітня. Перед українською командою стоїть завдання виграти турнір і отримати єдину путівку у другий за значимістю Дивізіон 1А.