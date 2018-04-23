Онлайн-відеотрансляція, Україна - Естонія: хокей, чемпіонат світу, 2-й тур
12:25, 23 квітня 2018Хокей
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Сьогодні в Каунасі збірна України проведе другий матч турніру третього за значимістю Дивізіону чемпіонату світу з хокею.
Збірна України обіграла Румунію у першому матчі ЧС / iihf.com
Сьогодні в Каунасі (Литва) проходить матч 2-го туру чемпіонату світу з хокею-2018 серед команд третього за значимістю Дивізіону IB.
Збірна України зіграє з командою Естонії, повідомляє офіційний сайт змагань..
Напередодні збірна України виграла у команди Румунії в основний час (3:0), у той час як Естонія поступилася Японії в овертаймі (1:2). Таким чином, у нашої команди 3 очки і вона ділить 1-2 місце з господарями ЧС збірної Литви, в той час як у естонців 1 очко та 4-е місце в таблиці.
Перед збірною України стоїть завдання повернутися у другій за значимістю Дивізіон 1А. Тому в кажом матчі підопічним Олександра Савицого потрібна тільки перемога.
Матч Україна - Естонія почнеться в Каунасі о 12.30 за київським часом.
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