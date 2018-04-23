Онлайн-відеотрансляція, Україна - Естонія: хокей, чемпіонат світу, 2-й тур

12:25, 23 квітня 2018
Хокей
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Збірна України обіграла Румунію у першому матчі ЧС / iihf.com

Збірна України зіграє з командою Естонії, повідомляє офіційний сайт змагань..

Напередодні збірна України виграла у команди Румунії в основний час (3:0), у той час як Естонія поступилася Японії в овертаймі (1:2). Таким чином, у нашої команди 3 очки і вона ділить 1-2 місце з господарями ЧС збірної Литви, в той час як у естонців 1 очко та 4-е місце в таблиці.

Перед збірною України стоїть завдання повернутися у другій за значимістю Дивізіон 1А. Тому в кажом матчі підопічним Олександра Савицого потрібна тільки перемога.

Матч Україна - Естонія почнеться в Каунасі о 12.30 за київським часом.

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Теги: #ЧС-2018#ЧС-2018 хокей збірна України