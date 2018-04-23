"Піттсбург" і "Нешвілл" вийшли у другий раунд Кубка Стенлі

Обидві команди виграли свої серії до чотирьох перемог у шести матчах із загальним рахунком 4:2.

У ніч на неділю в Національній хокейній лізі відбулися два матчі серії 1/8 фіналу Кубка Стенлі, в яких "Піттсбург Пінгвінз" здолав Філадельфії Флайєрс", а "Нешвілл Предаторз" був сильнішим за "Коламбус Блю Джекетс".

Перемогли обидві команди виграли свої серії до чотирьох перемог у шести матчах із загальним рахунком 4:2, повідомляє офіційний сайт ліги.

Джейк Гюнтцель оформив покер, і "Піттсбург Пінгвінз" вийшов у другий раунд розіграшу Кубка Стенлі, обігравши "Філадельфії Флайєрс" з рахунком 8:5. Володар Кубка Стенлі останніх двох сезонів "Пінгвінз" здобув дев'яту серію плей-офф поспіль і тепер зустрінеться або з "Вашингтон Кепіталз", або з "Коламбус Блю Джекетс". Рахунок у тій серії 3-2 на користь "Кепіталз".

Гюнтцель закинув чотири шайби поспіль за 13:52 у другому і третьому періодах, зробивши рахунок 7:4 на користь гостей.

Кубок Стенлі. 1/8 фіналу.

22 квітня.

Філадельфія – Піттсбург 5:8 (2:2, 2:2, 1:4)

Шайби: 1:0 – 2 Кутюр'є (), 1:1 – 6 Кросбі (Думулин, Летанг), 1:2 – 7 Хагелін (Шейэн, Кессел), 2:2 – 15 Макдоналд (Кутюр'є, Проворов), 3:2 – 20 Кутюр'є (Рід), 4:2 – 32 Лоутон (Кутюр'є), 4:3 – 33 Хернквист (Кросбі, Гюнцель), 4:4 – 39 Гюнцель (Хернквист, Мяяття), 4:5 – 40 Гюнцель (Кессел), 4:6 – 52 Гюнцель (Летанг, Кросбі), 4:7 – 52 Гюнцель (Летанг, Хернквист), 5:7 – 57 Кутюр'є (Жиру), 5:8 – 59 Раст

Колорадо – Нешвілл 0:5 (0:2, 0:2, 0:1)

Шайби: 0:1 – 7 Екхольм (Боніно, Сиссонс), 0:2 – 10 Уотсон (Боніно, Сиссонс), 0:3 – 20 Форсберг (), 0:4 – 28 Боніно (Елліс, Йернкрук), 0:5 – 42 Арвідссон (Суббан).