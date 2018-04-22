Збірна України з хокею стартує на ЧС в третьому за значимістю Дивізіоні 1В

Завдання національної команди - повернення у другій за значимістю Дивізіон 1А

Сьогодні в Каунасі (Литва) стартує чемпіонат світу з хокею серед команд Дивізіону 1В - третього за значимістю.

У турнірі візьмуть 6 команд, серед яких аутсайдер минулорічного чемпіонату у другому за значущістю Дивізіоні 1А збірна України, повідомляє офіційний сайт змагань.

Переможець турніру отримає путівку в Дивізіон 1А, а команда, яка посяде останнє місце у групі - вилетить в четвертий за значимістю Дивізіон IIA.

Збірна України в минулому році провалилася на домашньому ЧС-2017 в Києві, програвши чотири матчі в основний час і достроково позбувшись шансів залишитися у другому за значимістю Дивізіоні. Лише в останньому матчі - з командою Південної Кореї, українці відстояли нічию в основний і додатковий час, програвши лише в серії буллітів - 1 очко із 15 можливих у 5 матчах.

Зараз основне завдання команди - повернутися в Дивізіон 1А. Головними суперниками в боротьбі за перемогу в групі будуть команди Японії та Литви. Окрім того, українці проведуть матчі з командами Румунії, Естонії та Хорватії.

Турнір триватиме з 22 по 28 травня. Ігрові дні - неділя, понеділок, середа, п'ятниця і субота.

Розклад матчів:

Перший тур. Неділя, 22 квітня

12:30. Естонія — Японія

16:00. Румунія — Україна

19:30. Хорватія — Литва

Другий тур. Понеділок, 23 квітня

12:30. Україна — Естонія

16:00. Японія — Хорватія

19:30. Литва — Румунія

Третій тур. Середа, 25 квітня

12:30. Україна — Хорватія

16:00. Румунія — Естонія

19:30. Японія — Литва

Четвертий тур. П'ятниця, 27 квітня

12:30. Японія — Румунія

16:00. Естонія — Хорватія

19:30. Литва — Україна

П'ятий тур. Субота, 28 квітня

12:30. Хорватія — Румунія

16:00. Україна — Японія

19:30. Литва — Естонія