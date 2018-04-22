"Тампа" вийшла у другий раунд Кубка Стенлі, обігравши в п'яти матчах "Нью-Джерсі"

Серія завершилася з рахунком 4:1.

У ніч на неділю в Національній хокейній лізі "Тампа-Бей Лайтнінг" вийшла у другий раунд розіграшу Кубка Стенлі, здобувши перемогу з рахунком 3:1 над "Нью-Джерсі Девілз" у матчі №5 першого раунду.

"Лайтнінг" виграли серію до чотирьох перемог з рахунком 4-1 і в другому раунді зустрінуться або з "Бостон Брюїнз", або з "Торонто Мейпл Ліфс", повідомляє офіційний сайт ліги.

Голкіпер Андрій Василевський відбив 26 кидків і був визнаний першою зіркою поєдинку, а шайби у переможців закидали Михайло Сергачев, Микита Кучеров і Райан Келлахен.

У складі "Девілз" відзначився Патрік Маруна, а Корі Шнайдер 36 разів виручив команду.

Сергачев відкрив рахунок у матчі на дев'ятій хвилині кистьовим кидком, скориставшись тим, що воротар "Девілз" був закритий гравцями. Захисник "Дніпра" і відправив шайбу у сітку над пасткою Шнайдера, відкривши лік своїм голам у плей-офф. У попередніх 47 зустрічах регулярного сезону на його рахунку була всього одна шайба.

Кучеров збільшив перевагу в рахунку на 13-й хвилині третього періоду, кинувши від синьої лінії. І на цей раз шайба пролетіла з боку пастки голкіпера, якого закрив Джей-Ти Міллер - 2:0. У цій серії Кучеров закинув п'ять шайб і набрав десять очок, встановивши рекорд клубу за результативністю в одній серії. Суботня гра стала для нього 50-ї в плей-офф, а шайба - 25-й в кар'єрі.

Кучеров закинув переможну шайбу після того, як "Девілз" п'ять разів успішно відіграли у меншості.

За три хвилини до закінчення третього періоду Марун відіграв одну шайбу, підставивши ключку під кидок Кайла Палміері - 1:2.

Келлахен встановив остаточний рахунок, вразивши порожні ворота за дві секунди до сирени. Він повернувся в склад, пропустивши два останні матчі через травму верхньої частини тіла.

Василевський впорався з двома виходами один на один у третьому періоді за рахунку 1:0: Палмієрі в меншості на 11-й хвилині і Еспера Брату на дев'ятій.

НХЛ. Кубок Стенлі. 1/8 фіналу.

21 квітня.

Вашингтон – Коламбус– 4:3 (1:1, 2:1, 0:1)

Рахунок у серії 3:2

Шайби: 0:1 – 10 Калверт (Джонс), 1:1 – 13 Бэкстрем (Кемпни, Стівенсон), 2:1 – 23 Кузнєцов (Орлов), 2:2 – 24 Калверт, 3:2 – 36 Оші ( Бэкстрем, Карлсон), 3:3 – 42 Бьоркстранн (Веннберг, Коул), 4:3 – 71 Бэкстрем (Орлов)

Тампа-Бей – Нью-Джерсі– 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)

Рахунок у серії 4:1

Шайби: 1:0 – 8 Сергачев (Чирелли), 2:0 – 52 Кучеров (Стэмкос, Строльман), 2:1 – 57 Маруни (Бутчер, Палмиери), 3:1 – 59 Келлахан (Макдона)

Бостон – Торонто– 3:4 (0:2, 2:2, 1:0)

Рахунок у серії 3:2

Шайби: 0:1 – 6 Браун (Хайман, Меттьюс), 0:2 – 10 Юнссон (Гардінер, Кадри), 1:2 – 29 Бэкес (Крюг, Дебраск), 1:3 – 30 Бозак (ван Римсдайк, Райллі), 1:4 – 31 ван Римсдайк (Бозак, Марнер), 2:4 – 37 Курали (Эккиари, Гжельчик), 3:4 – 45 Эккиари (Крюг, Шаллер)