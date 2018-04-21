"Вінніпег" вийшов у другий раунд плей-офф Кубка Стенлі

"Джетс" вдруге обіграли "Уайлд" на нуль і вийшли у чвертьфінал ліги.

"Вінніпег Джетс" вперше в історії виграв серію плей-офф, здобувши перемогу з рахунком 5:0 над "Міннесотою Вайлд" в матчі №5 першого раунду розіграшу Кубка Стенлі.

Гра відбулася в п'ятницю на арені Bell MTS Place у Вінніпезі, повідомляє офіційний сайт ліги.

Голкіпер господарів Коннор Хеллебак відбив 30 кидків і другий матч поспіль провів на нуль. "Міннесота" не закинула жодної шайби в останніх семи періодах цієї серії.

Марк Шайфли забив гол і віддав результативну передачу, по шайбі закинули Джейкоб Труба, Брайан Літтл, Брендон Танев і Джоел Армиа. "Джетс" переграли "Міннесоту" у Вінніпезі з загальним рахунком 12:3. "Вінніпег" виграв 12 домашніх матчів поспіль.

В перші 12 хвилин матчу "Вінніпег" чотири рази вразив ворота суперників.

"Хлопці чудово грали, - сказав Хеллебак. - Всі виконували ідеально. Якщо стільки шайб закидаєш в першому періоді, супернику складно прийти в себе, особливо при такому рахунку в серії. Це виразно зіграло свою роль".

У другому раунді "Вінніпег" буде грати проти "Нешвілл Предаторз" або "Колорадо Евеланш". Рахунок у серії 3-2 на користь "Предаторз".

НХЛ. Кубок Стенлі. 1/8 фіналу.

20 квітня.

Піттсбург – Філадельфія– 2:4 (0:1, 2:1, 0:2)

Рахунок у серії 3:2

Шайби: 0:1 – 17 Жиру (Ворачек, Філппула), 1:1 – 32 Раст (Брассар, Ширина), 2:1 – 36 Гюнцель (Симон, Кросбі), 2:2 – 38 Філппула (Лехтеря), 2:3 – 58 Кутюр'є (Сіммондс), 2:4 – 59 Рід (Філппула)

Вінніпег – Міннесота– 5:0 (4:0, 0:0, 1:0)

Рахунок у серії 4:1

Шайби: 1:0 – 1 Труба (Коннор, Шайфли), 2:0 – 5 Літтл (Штястны, Бафлин), 3:0 – 11 Армія (Копп, Бафлин), 4:0 – 11 Танев, 5:0 – 40 Шайфли (Wheeler, Штястны)

Нешвілл – Колорадо– 1:2 (0:0, 0:0, 1:2)

Рахунок у серії 3:2

Шайби: 1:0 – 50 Боніно (Уотсон, Екхольм), 1:1 – 55 Ландескуг (Рантанен, Маккіннон), 1:2 – 58 Андригетто (Беррі, Комфер)