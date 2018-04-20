Юніорська збірна України з хокею розгромила Румунію і виграла домашній чемпіонат світу

22:18, 20 квітня 2018
Хокей
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Юніорська збірна України виграла домашній чемпіонат світу з хокею / facebook.com/UkrainianHockey

Матч завершився з рахунком 6:0, повідомляє офіційний сайт змагань.

Українська команда закинула по дві шайби в кожному з періодів.

У першій 20-хвилинці відзначилися Кирило Ланін та Олександр Пересунько, у другому - Олексій Сиротенко та Артем Матейченко, а в третьому - Дмитро Даниленко і Фелікс Морозів.

Таким чином, збірна України здобула чотири перемоги в основний час у п'яти матчах, поступившись лише в першій грі команді Японії (також в основний час).

Українці набрали 12 очок, стільки ж скільки і команда Австрії, але обійшла суперника за рахунок перемоги в очній зустрічі - 5:3.

У наступному сезоні збірна України (U-18) виступить у другому за значущістю Дивізіоні 1А.

Чемпіонат світу з хокею проходив у Києві з 14 по 20 квітня.

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Теги: #ЧС-2018 хокей збірна України