Оголошено склад збірної України з хокею на чемпіонат світу в Литві

В заявку потрапили три воротаря, вісім захисників і дванадцять нападників.

Головний тренер національної збірної України з хокею Олександр Савицький назвав остаточний склад команди на чемпіонат світу. Турнір у третьому за значимістю дивізіоні ІВ пройде в литовському Каунасі, повідомляє Xsport. Повна заяка виглядає так. Воротарі: Богдан Дяченко («Донбас»), Сергій Гайдученко (без клубу). Третій запасний голкіпер Віталій Власенко (ХК «Кременчук») Захисники: Денис Петрухно («Металург» Нк, ВХЛ, Росія), Володимир Романенко («Дунаря», Румунія), Кирило Жовнір, Філіп Матвієнко, Дмитро Ігнатенко (всі – «Донбас»), Всеволод Толстушко (ХК «Кременчук»), Кирило Катрич, Андрій Татаренко (обидва – без клубу) Нападники: Сергій Бабинець, Владислав Гаврик (обидва – «Пряшів», Словаччина), Микита Буценко, Дмитро Німенко (обидва – «Прогым», Румунія), Андрій Міхнов («Юність», Білорусь), Віталій Лялька, Віктор Захаров (обидва – «Донбас»), Севастян Карпенко, Бойков Антон, Дмитро Чернишенко, Тимур Гриценко (всі – ХК «Кременчук»), Шаміль Рамазанов (без клубу) Генеральний менеджер: Сергій Мазур Головний тренер: Олександр Савицький Тренери: Павло Міхонік та Олег Шафаренко Чемпіонат світу пройде з 22-го по 28 квітня на «Жальгіріс Арені», яка у своїй хокейній формації здатна прийняти 13 762 глядача. Суперниками українців стануть Литва, Хорватія, Японія, Естонія і Румунія. Відзначимо, що перед стартом чемпіонату світу підопічні Савицького провели два товариських матчі проти збірної Польщі (2:4) та Угорщини (4:5 Б).

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