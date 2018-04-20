Оголошено склад збірної України з хокею на чемпіонат світу в Литві

14:24, 20 квітня 2018
Хокей
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Збірна України вирушає на чемпіонат світу з хокею в Литву / uhl.com.ua

Турнір у третьому за значимістю дивізіоні ІВ пройде в литовському Каунасі, повідомляє Xsport.

Повна заяка виглядає так.

Воротарі:

Богдан Дяченко («Донбас»), Сергій Гайдученко (без клубу). Третій запасний голкіпер Віталій Власенко (ХК «Кременчук»)

Захисники:

Денис Петрухно («Металург» Нк, ВХЛ, Росія), Володимир Романенко («Дунаря», Румунія), Кирило Жовнір, Філіп Матвієнко, Дмитро Ігнатенко (всі – «Донбас»), Всеволод Толстушко (ХК «Кременчук»), Кирило Катрич, Андрій Татаренко (обидва – без клубу)

Нападники:

Сергій Бабинець, Владислав Гаврик (обидва – «Пряшів», Словаччина), Микита Буценко, Дмитро Німенко (обидва – «Прогым», Румунія), Андрій Міхнов («Юність», Білорусь), Віталій Лялька, Віктор Захаров (обидва – «Донбас»), Севастян Карпенко, Бойков Антон, Дмитро Чернишенко, Тимур Гриценко (всі – ХК «Кременчук»), Шаміль Рамазанов (без клубу)

Генеральний менеджер: Сергій Мазур

Головний тренер: Олександр Савицький

Тренери: Павло Міхонік та Олег Шафаренко

Чемпіонат світу пройде з 22-го по 28 квітня на «Жальгіріс Арені», яка у своїй хокейній  формації здатна прийняти 13 762 глядача.

Суперниками українців стануть Литва, Хорватія, Японія, Естонія і Румунія.

Відзначимо, що перед стартом чемпіонату світу підопічні Савицького провели два товариських матчі проти збірної Польщі (2:4) та Угорщини (4:5 Б).

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Теги: #хокей ЧС-2017 збірна України