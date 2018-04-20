Оголошено склад збірної України з хокею на чемпіонат світу в Литві
Головний тренер національної збірної України з хокею Олександр Савицький назвав остаточний склад команди на чемпіонат світу.
Турнір у третьому за значимістю дивізіоні ІВ пройде в литовському Каунасі, повідомляє Xsport.
Повна заяка виглядає так.
Воротарі:
Богдан Дяченко («Донбас»), Сергій Гайдученко (без клубу). Третій запасний голкіпер Віталій Власенко (ХК «Кременчук»)
Захисники:
Денис Петрухно («Металург» Нк, ВХЛ, Росія), Володимир Романенко («Дунаря», Румунія), Кирило Жовнір, Філіп Матвієнко, Дмитро Ігнатенко (всі – «Донбас»), Всеволод Толстушко (ХК «Кременчук»), Кирило Катрич, Андрій Татаренко (обидва – без клубу)
Нападники:
Сергій Бабинець, Владислав Гаврик (обидва – «Пряшів», Словаччина), Микита Буценко, Дмитро Німенко (обидва – «Прогым», Румунія), Андрій Міхнов («Юність», Білорусь), Віталій Лялька, Віктор Захаров (обидва – «Донбас»), Севастян Карпенко, Бойков Антон, Дмитро Чернишенко, Тимур Гриценко (всі – ХК «Кременчук»), Шаміль Рамазанов (без клубу)
Генеральний менеджер: Сергій Мазур
Головний тренер: Олександр Савицький
Тренери: Павло Міхонік та Олег Шафаренко
Чемпіонат світу пройде з 22-го по 28 квітня на «Жальгіріс Арені», яка у своїй хокейній формації здатна прийняти 13 762 глядача.
Суперниками українців стануть Литва, Хорватія, Японія, Естонія і Румунія.
Відзначимо, що перед стартом чемпіонату світу підопічні Савицького провели два товариських матчі проти збірної Польщі (2:4) та Угорщини (4:5 Б).