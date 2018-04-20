"Бостон" здобув третю перемогу в Кубку Стенлі в серії з "Торонто"

"Брюїнз" знаходиться в кроці від виходу до другого кола змагань.

У ніч на п'ятницю в Національній хокейній лігзі відбулись два матчі першого раунду - 1/8 фіналу Кубка Стенлі, в одному з яких "Бостон Брюїнз" обіграв "Торонто Мейпл Лифз" і виграв втретє в серії до чотирьох перемог.

Матч завершився з рахунком 3:1, повідомляє офіційний сайт ліги.

"Брюїнз" відкрили рахунок на 28-й секунді матчу - Торі Коло кинув з лівого кола вкидання. Томаш Плеканец відновив рівновагу на восьмій хвилині першого періоду, отримавши пас від Мітчелла Марнера. Це перший гол Плеканеца у складі "Мейпл Ліфс".

Переможну шайбу закинув Бред Маршан, а Давид Пастрняк віддав дві гольові передачі. У складі "Бостона" не було центрфорварда Патріса Бержерона, отримав травму.

"Бостон" вийшов вперед на 17-й хвилині другого періоду. Маршан і Пастрняк викотилися удвох на одного захисника після того, як Джейк Гардінер помилився на чужій синьої лінії. Пастрняк пасом вивів Маршана практично порожні ворота. У тому моменті Пастрняк і Маршан перебували на льоду протягом 65 секунд, коли "Бостон" прокинув шайбу. Їм довелося залишитися на льоду, але вони не побігли змінюватися, коли почалася гра. В результаті вийшов вихід два в одного.

Трохи раніше в тому періоді Раск впорався з нападником "Торонто" Мітчеллом Марнером, зберігши рахунок нічийним.

Джейк Дебраск збільшив перевагу гостей у рахунку на п'ятій хвилині третього періоду знову-таки в результаті атаки два в одного. На цей раз Дебраску асистував Давид Крейчі - 3:1.

НХЛ. Кубок Стенлі. 1/8 фіналу.

19 квітня.

Торонто – Бостон– 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)

Рахунок у серії 1:3

Шайби: 0:1 – 1 Крюг (Пастрняк, Міллер), 1:1 – 7 Плеканец (Марнер, Марло), 1:2 – 36 Маршанд (МакКуайд, Пастрняк), 1:3 – 44 Дебраск (Крейчі)

Коламбус – Вашингтон– 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)

Рахунок у серії 2:2

Шайби: 0:1 – 6 Вілсон (Кузнєцов), 0:2 – 29 Оші (Карлсон, Овечкін), 0:3 – 42 Овечкін (Уілсон, Кузнєцов), 1:3 – 46 Дженнер (Андерсон), 1:4 – 57 Кузнєцов