"Нешвілл" обіграв "Колорадо", "Піттсбург" знову розгромив "Філадельфію" в Кубку Стенлі

"Тампа-Бей" переграла "Нью-Джерсі".

Відбулися чергові матчі плей-офф НХЛ - розіграшу Кубка Стенлі. "Піттсбург" розгромив "Філадельфію" і довів рахунок у серії до 3:1 на свою користь. Про це повідомляє офіційний сайт змагань. Філадельфія – Піттсбург– 0:5 (0:2, 0:2, 0:1) Рахунок в серії: 1-3 Шайби: 0:1 – 4 Малкін (Кессел, Кросбі), 0:2 – 14 Кессел (Малкін), 0:3 – 28 Летанг (Гюнцель), 0:4 – 30 Кросбі (Симон, Гюнцель), 0:5 – 55 Шейен (Астон-Різ, Мяяття) Нью-Джерсі – Тампа-Бей– 1:3 (1:2, 0:0, 0:1) Рахунок в серії: 1-3 Шайби: 1:0 – 8 Палмієрі (Хол, Бутчер), 1:1 – 11 Міллер (Стемкос, Кучеров), 1:2 – 15 Кучеров ( Міллер, Коберн), 1:3 – 58 Кучеров ( Міллер) Колорадо – Нешвілл– 2:3 (0:1, 0:2, 2:0) Рахунок в серії: 1-3 Шайби: 0:1 – 15 Форсберг (Екхольм, Джохансен), 0:2 – 27 Сиссонс (Екхольм, Форсберг), 0:3 – 31 Сміт (Уотсон), 1:3 – 45 Ландескуг (Беррі, Джост), 2:3 – 51 Керфут (Задоров, Ньєто) Сан-Хосе – Анахайм– 2:1 (1:0, 0:0, 1:1) Рахунок у серії: 4-0 Шайби: 1:0 – 5 Серенсен (Карлссон, Бернс), 1:1 – 47 Кольяно (Сильверберг, Кеслер), 2:1 – 49 Гертл (Влешик)

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