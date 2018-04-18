Юніорська збірна України з хокею обіграла Італію і впритул наблизилася до перемоги на ЧС в Києві

Матч завершився перемогою українців - 3:1.

Юніорська збірна України з хокею здобула чергову перемогу на домашньому чемпіонаті світу (U-18), який проходить у Києві.

У четвертому матчі на світовій першості в дивізіоні 1B українська команда обіграла команду з Італії з рахунком 3:1. Про це повідомляє кореспондент УНІАН.

Як і в попередні дні, столичний Палац спорту зібрав кілька тисяч вболівальників. Господарі чемпіонату у відповідь порадували шанувальників черговим успішним результатом і грою.

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Після безгольового першого періоду основні події відбулися після перерви. У другій 20-хвилинці італійці повели в рахунку після позиційної помилки українців в обороні.

Однак кінцівка періоду залишилася за нашою командою. Допомогло 5-хвилинне вилучення у складі "Скуадри Адзурри" - українці за цей час, граючи в більшості, закинули дві шайби зусиллями Микити Круглякова і Данила Бабчука.

На 12-й хвилині заключного періоду Олександр Пересунько, який нещодавно потрапив у список драфту НХЛ, проштовхнув шайбу у рамку воріт суперника і зробив рахунок 3:1. Ці цифри збереглися до фінальної сирени, незважаючи на всі спроби апеннінської збірної врятувати матч.

Збірна України має в активі 9 очок (три перемоги і одна поразка) і за додатковими показниками має перевагу над Австрією, у якої стільки ж балів. Таким чином, для перемоги на чемпіонаті світу і виходу в дивізіон 1А українській команді достатньо перемогти в основний час аутсайдера - Румунію. Цей матч буде останнім на турнірі (початок - о 20.00 в п'ятницю).