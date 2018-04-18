Юніорська збірна України з хокею втратила двох основних гравців на чемпіонаті світу в Києві

У двох матчах, що залишилися на турнірі, українська команда не дорахується провідного форварда і воротаря.

Юніорська збірна України з хокею втратила двох основних гравців на чемпіонаті світу (U-18), який в ці дні проходить у Києві.

Форвард Гліб Кривошапкін і воротар Артур Оганджанян отримали травми у вчорашньому матчі з Угорщиною і більше не допоможуть своїй команді на турнірі, повідомляє прес-служба Федерації хокею України.

Обидва гравці отримали серйозні пошкодження в переможній грі проти угорців (4:3). Відомо, що у Кривошапкіна в результаті потрапляння шайби в голову в першому періоді діагностовано струс мозку.

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Що стосується голкіпера Оганджаняна, то в третьому періоді він невдало приземлився на гомілкостоп і змушений був залишити межі льодового майданчика на ношах.

До речі, багато в чому завдяки чудовим діям Артура Оганджаняна угорці не змогли обіграти українську збірну, а сам голкіпер в результаті був визнаний найкращим гравцем зустрічі у складі збірної України.

На чемпіонаті Оганджанян відбив 94.32% кидків — це другий показник чемпіонату. У свою чергу його партнер по команді Кривошапкін в трьох матчах відзначився двома шайбами, одна з яких стала переможною у поєдинку з Австрією (5:3).

Зазначимо, що сьогодні українська збірна проведе четверту гру на чемпіонаті світу проти команди Італії (початок - о 20.00), а заключний поєдинок очікується в п'ятницю - з командою Румунії.