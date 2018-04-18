Український хокеїст потрапив у фінальний рейтинг драфту НХЛ

Скаути найсильнішої ліги світу відзначили успіхи Олександра Пересунька.

Скаутське бюро НХЛ опублікувало фінальний рейтинг гравців перед драфтом, який запланований на червень в Далласі.

У списку знайшлося місце і для українського форварда Олександра Пересунька з "Джуніор Брюїнз", повідомляє Isport.

У поточному сезоні Ліги USPHL Пересунько набрав 14 (6+8) очок у 19-ти матчах.

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Востаннє українського гравця на драфті НХЛ вибирали в 2007-му році. Тоді Флорида Пантерз під 202-м номером вибрала голкіпера Сергія Гайдученка.