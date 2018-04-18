Новачок НХЛ "Вегас" всуху " виграв серію у "Лос-Анджелеса" і вийшов у другий раунд Кубка Стенлі

Серія закінчилася з рахунком 4:0.

У ніч на середу в Національній хокейній лізі відбувся четвертий матч серії плей-офф - 1/8 фіналу Кубка Стенлі, в якому "Вегас Голден Найтс" в четвертий раз поспіль обіграв "Лос-Анджелес Кінгз" і виграв всуху черию до чотирьох перемог - 4:0.

Матч завершився з рахунком 1:0, повідомляє офіційний сайт ліги.

"Вегас Голден Найтс" став першою командою в історії НХЛ, що виграла в дебютному сезоні серію розіграшу Кубка Стенлі за чотири поєдинки. Також "Вегас" став другою командою ліги, що зуміла за чотири зустрічі виграти першу в своїй історії серію плей-офф. У 1970 році це вдалося "Піттсбург Пінгвінз".

Марк-Андре Флері відбив 31 кидок і вдруге зіграв на нуль в цій серії. Переможну шайбу закинув Брейден Макнебб. У другому раунді "Голден Найтс" зустрінуться або з "Сан-Хосе Шаркс", або з "Анахайм Дакс".

Голкіпер "Кінгз" Джонатан Куік парирував 20 кидків. "Лос-Анджелес" програв усі п'ять останніх матчів плей-офф на своєму льоду, і зазнав вісім поразок у дев'яти кубкових поєдинках, які команда провела після 2014 року, коли завоювала Кубок Стенлі.

Всі чотири матчі першого раунду "Вегас" виграв з перевагою в одну шайбу.

НХЛ. Кубок Стенлі. 1/8 фіналу

17 квітня.

Коламбус – Вашингтон – 2:3 ОТ (0:0, 1:2, 1:0)

Рахунок у серії 2:1

Шайби: 0:1 – 25 Вілсон (Овечкін, Нісканен), 1:1 – 31 Дюбуа (Джонс, Панарін), 1:2 – 34 Карлсон (Овечкін, Бэкстрем), 2:2 – 44 Панарін (Еткінсон), 2:3 – 89 Еллер (Конноллі, Сміт-Пеллі)

Міннесота – Вінніпег– 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

Рахунок у серії 1:3

Шайби: 0:1 – 19 Шайфли (Морріссі, Коннор), 0:2 – 59 Шайфли (Копп, Уілер)

Лос-Анджелес – Вегас - 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Рахунок у серії: 0-4

Шайба: 0:1 – 24 Макнэбб (Карлссон, Сміт)