Юніорська збірна України з хокею у бойовому матчі обіграла Угорщину на чемпіонаті світу в Києві

Українська команда втратила через травми двох провідних хокеїстів.

Юніорська збірна України з хокею здобула другу перемогу на домашньому чемпіонаті світу у дивізіоні 1B, який проходить у Києві.

Українська збірна (U-18) обіграла команду Угорщини з рахунком 4:3, повідомляє офіційний сайт змагань.

Поєдинок знову зібрав майже повний Палац спорту в Києві, і глядачі не залишилися розчаровані. У першому періоді команди обмінялися голами - рахунок відкрив форвард збірної України Фелікс Морозов, однак незабаром угорці відіграли шайбу. Зазначимо, що важку травму у першій 20-хвилинці отримав один з лідерів збірної України Гліб Кривошапкін.

Друга 20-хвилинка залишилася повністю за українцями. Спочатку Морозов зробив дубль, а потім Микита Кругляков зробив рахунок 3:1.

Третій заключний період вийшов найбільш напруженим. Гол Дмитра Даниленка, здавалося, розрядив напругу - 4:1. Однак найбільш драматичні події відбулися потім. Знову носилки знадобилися одному з гравців господарів - голкіпер Артур Оганджанян не зміг дограти зустріч через травму. Його замінив у воротах Владислав Гурко. На 53-й та 57-й хвилинах угорці забили два голи, скоротивши різницю в рахунку до мінімуму - 4:3.

Ціною неймовірних зусиль (за 16 секунд до фінальної сирени шайба влучила у стійку воріт господарів) збірна України перемогла.

Нагадаємо, що до цього українці поступилися японцям (0:1) і обіграли австрійців (5:3).

Турнірна боротьба після сьогоднішнього ігрового дня максимально загострилася. Збірні Угорщини, Австрії, Японії та України мають порівну очок (по 6), в Італії - 3 очки і в Румунії - жодного.

Завтра команда України зіграє з італійцями, а в п'ятницю - з румунами.