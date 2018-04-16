Новачок НХЛ "Вегас" виграв третій матч серії у "Кінгз" в першому раунді Кубка Стенлі

"Голден Найтс" закинули три шайби в третьому періоді і повели в серії з рахунком 3-0.

"Вегас Голден Найтс" забив три голи в третьому періоді і з рахунком 3:2 переграв "Лос-Анджелес Кінгз" у матчі №3 серії першого раунду плей-офф Західної конференції.

В серії до чотирьох перемог "Голден Найтс" ведуть з рахунком 3-0, повідомляє офіційний сайт ліги.

"Вегас" став першою командою в історії НХЛ, що виграла перші три матчі плей-офф у своєму дебютному сезоні.

У складі "Голден Найтс" голами відзначилися Коді Ікін, Джеймс Ніл й Вільям Карлссон, а Марк-Андре Флері відбив 37 кидків.

У складі "Кінгз" голом і передачею відзначився Анже Копітар, Алекс Аяфалло забив свій перший гол у плей-офф, а Джонатан Куік зробив 23 сейва. "Лос-Анджелес" в дев'ятий раз в історії поступається в серії з рахунком 0-3.

На 15-й хвилині третього періоду Ніл відправив шайбу між щитків Куіка і вивів "Вегас" вперед (2:1), а через 21 секунду Карлссон зробив рахунок 3:1, у дотик реалізувавши передачу Райлі Сміта від особового борту.

За 2:04 хвилини до кінця третього періоду Копітар підставив ключку під наброс Оскара Фантенберга і скоротив відставання "Кінгз" до однієї шайби (2:3).

На сьомій хвилині третього періоду "Голден Найтс" зрівняли рахунок (1:1). Ікін з правого кола вкидання замкнув передачу Райана Карпентера. По ходу цієї комбінації Колін Міллер потрапив у поперечину.

"Кінгз" відкрили рахунок на 14-й хвилині першого періоду, вперше в серії повівши в рахунку. Аяфалло з близької відстані вразив ворота, але гра тривала ще три секунди. Після зупинки оперативний штаб НХЛ розглянув епізод і постановив, що шайба перетнула лінію воріт, що дозволило Аяфалло набрати перше очко в плей-офф в кар'єрі.

Аяфалло не потрапив в заявку на другий матч і не забивав в 12 попередніх зустрічах (з 3 березня).

"Вегас" став третьою командою в історії НХЛ, що виграла перші три зустрічі плей-офф. У 1970 році це зробив "Піттсбург Пінгвінз", а в 1996-му - "Флорида Пэнтерз". "Пінгвінз" і "Пэнтерз" вперше брали участь в плей-офф у своїх третє сезонів у НХЛ.

"Лос-Анджелес" є однією з чотирьох команд в історії НХЛ, яка виграла серію з рахунку 0-3. Це сталося у першому раунді плей-офф 2014 року проти "Сан-Хосе Шаркс".

Четверта зустріч пройде в Лос-Анджелесі в ніч на середу в 5.30 за київським часом.

НХЛ. Кубок Стенлі. 1/8 фіналу.

15 квітня.

Філадельфія – Піттсбург– 1:5 (0:1, 1:3, 0:1)

Рахунок у серії 1:2

Шайби: 0:1 – 10 Кросбі (Хернквист), 0:2 – 22 Брассар (Летанг, Кессел), 0:3 – 26 Малкін (Кросбі, Летанг), 0:4 – 26 Думулин (Кросбі), 1:4 – 33 Сэнхайм (Патрік, Ворачек), 1:5 – 47 Шульц (Кросбі, Малкін)

Міннесота – Вінніпег– 6:2 (2:1, 4:1, 0:0)

Рахунок у серії 1:2

Шайби: 0:1 – 4 Уілер (Лайне, Бафлин), 1:1 – 9 Гранлунд (Е. Стаал, Койву), 2:1 – 17 Парізе (Брудин, Койву), 3:1 – 23 Дамба (Ерікссон Ек, Уинник), 3:2 – 26 Майерс, 4:2 – 34 Е. Стаал (Дамба, Гранлунд), 5:2 – 35 Грінуей (Силер, Каллен), 6:2 – 38 Фоліньо (Силер, Сперджен)

Вашингтон – Коламбус – 4:5 ВІД (2:1, 1:3, 1:0)

Рахунок у серії 0:2

Шайби: 1:0 – 2 Бігл (Ержабек, Орпик), 2:0 – 13 Овечкін (Оші, Карлсон), 2:1 – 18 Еткінсон (Фоліньо), 3:1 – 24 Овечкін (Карлсон, Бэкстрем), 3:2 – 28 Андерсон (Джонс, Веренски), 3:3 – 31 Еткінсон (Джонс, Панарін), 3:4 – 38 Веренски (Панарін, Бьоркстранн), 4:4 – 56 Оші ( Бэкстрем, Карлсон), 4:5 – 72 Калверт (Веренски)

Лос-Анджелес – Вегас– 2:3 (1:0, 0:0, 1:3)

Рахунок у серії 0:3

Шайби: 1:0 – 13 Іафалло (Браун, Копітар), 1:1 – 46 Ікін (Карпентер, Перон), 1:2 – 54 Карлссон (Маршессо, Сміт), 1:3 – 54 Ніл (Так, Шмідт), 2:3 – 57 Копітар (Фантенберг)