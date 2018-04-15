Українські хокеїсти здобули першу перемогу на молодіжному чемпіонаті світу

Наша збірна обіграла команду Австрії з рахунком 5:3.

У столичному Палаці спорту завершився матч 2-го туру чемпіонату світу з хокею серед молодіжних команд, в якому збірна України обіграла команду Японії.

Гра завершилася з рахунком 5:3, при цьому, після 2-х періодів українці програвали 2:3, повідомляє офіційний сайт змагань.

Перший період матчу завершився з рахунком 1:1 (гол у збірної України на рахунку Даниленка), а після другого вже вели в рахунку австрійці (гол у господарів льоду забив Кривошапкін).

І тільки камбек українців у третьому періоді дозволив команді здобути першу перемогу на турнірі. Три голи забили Морозов, Кривошапкін і Матейченко.

Таким чином, українці здобули першу перемогу на турнірі при одній поразці (від Японії - 0:1).