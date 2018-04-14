Збірна України мінімально поступилася Японії у стартовій грі юніорського чемпіонату світу з хокею

Матч завершився з рахунком 0:1.

Збірна України серед юніорів (U-18) з хокею поступилася у матчі відкриття чемпіонату світу в Києві проти команди Японії. Зустріч завершилася з рахунком 0:1.

Українські хокеїсти володіли перевагою по ходу всього матчу, але бездоганна гра воротаря японців (визнаний найкращим гравцем матчу), а також слабка реалізація моментів не дозволили "синьо-жовтим" закинути хоча б одну шайбу.

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Більше того, українці сім разів грали в більшості, однак жодного разу не реалізували свою перевагу. Найбільш показовий момент стався ще в першому періоді, коли Україна практично півтори хвилини грала 5 на 3, але не забила.

Перемогу Японії принесла єдина шайба після контратаки на початку третього періоду. Точний кидок в активі Таіга Абе.

Україна — Японія 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Наступний матч збірна України проведе в неділю, 15 квітня, проти Австрії. Японія в цьому ж турі зіграє проти Румунії.